Ученица Тутберидзе — о финале Кубка Москвы: не всё было на самый высокий уровень

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, высказалась о прокате короткой программы в финале Кубка Москвы.

— Какие мысли по поводу проката короткой программы в финале Кубка Москвы? Что лучше всего получилось?

— Можно дорабатывать всё. Не всё было на самый высокий уровень — дорожка, например, прыжки. Лучше всего, наверное, получилась передача образа. Тренеры похвалили. Но сказали, что будем работать дальше.

— Как справляетесь с волнением до выступления?

— Не волнуюсь. Ритуалов перед выходом на лёд тоже нет.

— Как готовились к турниру?

— Хорошо. Приехали из Тольятти, потренировались немножко и опять на старты. Тяжело ли выступать практически без перерыва? Нет. Программы с сезоном накатываешь, и всё становится лучше, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.