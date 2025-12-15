Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе рассказала, какие элементы ультра-си оказались для неё самыми лёгкими

Ученица Тутберидзе рассказала, какие элементы ультра-си оказались для неё самыми лёгкими
Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, какие элементы ультра-си для неё оказались самыми лёгкими.

— Была ли цель на это соревнование? Есть ли медальные планы на сезон?
— Была задача прыгнуть в произвольной программе три ультра-си — два четверных сальхова и четверной тулуп. Медальных планов нет, нужно просто выполнять свою работу, цель на сезон — катать чисто.

— Над какими элементами ультра-си работаете?
— Сейчас работаю над стабильностью четверного сальхова и четверного тулупа. На тренировке удавалось выкатывать планируемый контент из трёх ультра-си, а на соревнованиях — пока что нет, но удастся, я уверена.

— Какой прыжок из элементов ультра-си для вас оказался легче всего? Что в тренировочном процессе больше всего нравится — отработка программ или прыжков?
— Четверной сальхов и четверной тулуп — самые лёгкие для меня, трудных элементов не было. В тренировочном процессе нравятся и отработка программ, и отработка прыжков, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

