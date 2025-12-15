Ученица Тутберидзе ответила, сможет ли Гуменник конкурировать за тройку призёров на ОИ

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, предположила, сможет ли двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник конкурировать за тройку призёров на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Что можете сказать о Петре Гуменнике? Сможет ли он конкурировать за тройку призёров на Олимпийских играх?

— Могу пожелать ему удачи! Его программы в этом сезоне видела, они красивые, мне очень нравятся. Конечно, он сможет конкурировать (улыбается), — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.