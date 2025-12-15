Ученица Тутберидзе Акатьева: в спорте абсолютно нормальна жестокость

Чемпионка России в женском одиночном катании 2023 года фигуристка Софья Акатьева считает, что в спорте допустимы строгие методы.

«Людям, которые, допустим, не так связаны со спортом и не знают, что тренировки действительно бывают сложными и на них действительно может быть прямо тяжело, могут подумать, что это прямо абсурд, это ужас и как можно кричать на ребёнка, на спортсмена, это же тоже человек.

Но все мы понимаем: без этого не может достигаться никакой результат. Я считаю, что в спорте абсолютно нормальна строгость, жёсткость», — сказала Акатьева в сериале «Метод Тутберидзе», который был выпущен на Okko.