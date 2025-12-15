«Ну это точно впервые в мире!» Плющенко показал параллельное сальто своих учениц на шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его ученицы Кира Трофимова и Любовь Рубцова параллельно исполнили сложнейший элемент — сальто — на ледовом шоу Плющенко в столице Беларуси Минске.

«Ну это точно впервые в мире, друзья! Параллельное сальто от Киры Трофимовой и Любы Рубцовой на шоу «Спящая Красавица» в Минске», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

15-летняя Кира Трофимова в сезоне-2025/2026 заняла второе место на первенстве Москвы среди юниоров. 15-летняя Любовь Рубцова участвовала на одном этапе взрослого Гран-при, на котором заняла девятое место.