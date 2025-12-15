Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ну это точно впервые в мире!» Плющенко показал параллельное сальто своих учениц на шоу

«Ну это точно впервые в мире!» Плющенко показал параллельное сальто своих учениц на шоу
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его ученицы Кира Трофимова и Любовь Рубцова параллельно исполнили сложнейший элемент — сальто — на ледовом шоу Плющенко в столице Беларуси Минске.

«Ну это точно впервые в мире, друзья! Параллельное сальто от Киры Трофимовой и Любы Рубцовой на шоу «Спящая Красавица» в Минске», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

15-летняя Кира Трофимова в сезоне-2025/2026 заняла второе место на первенстве Москвы среди юниоров. 15-летняя Любовь Рубцова участвовала на одном этапе взрослого Гран-при, на котором заняла девятое место.

Материалы по теме
«Плющенко лишил Лену денег». Мать Костылевой сообщила о зарплате дочери в 29 тыс. рублей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android