Ученица Тутберидзе: хотела бы достичь такого уровня, как Петросян. У неё всё круто!

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, чему бы хотела научиться у Аделии Петросян.

— В старшей группе тренируется Аделия Петросян. Будете смотреть Олимпиаду?

— Конечно, и будем болеть за Аделию обязательно! На Олимпиаде буду смотреть все виды фигурного катания — танцы, пары, женщин, мужчин. Аделии пожелала бы перед таким важным стартом, чтобы у неё всё получилось (улыбается).

— Какие качества Аделии, на ваш взгляд, могут помочь ей?

— Все! У неё все качества очень хорошие, пусть они все ей и помогут (улыбается).

— Хотели бы достичь такого же уровня, как Аделия? Чему именно хотели бы у неё научиться?

— Конечно, хотела бы достичь такого уровня. Аделия очень классно катается и передаёт образ, она вкладывает душу в каждый прокат, и мне это очень нравится. Её короткая программа под песни Майкла Джексона — это вообще очень классная постановка. Вращения у Аделии бомбические и прыжки. У неё всё круто! (Улыбается.) — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.