«Всегда мечтала об этом». Корчажникова — о переходе к Тутберидзе от Давыдова

Фигуристка Екатерина Корчажникова, выступающая в одиночном катании, рассказала о переходе в группу Этери Тутберидзе от Сергея Давыдова.

— Как попали в группу Этери Тутберидзе?

— Была на просмотре. Почему решила перейти к ней? Я всегда об этом мечтала (улыбается). В новой группе мне очень понравилось.

— Что можете сказать об Этери Георгиевне в роли тренера? Какие её качества вы цените больше всего?

— Она очень крутая. Прямо очень. Она добрая, но при этом требовательная. Ценю все качества — честность и трудолюбие, например.

— Что думаете о новой группе? Удаётся ли учиться, наблюдая за старшими спортсменами?

— Все дружат и общаются. Учиться, конечно, удаётся. Я иногда пересматриваю прокаты и что-то выделяю для себя.

— У вас в группе очень высокая конкуренция.

— Конкуренция, мне кажется, есть в любой группе, но это остаётся на стартах, а не на тренировках. На тренировках я стараюсь не смотреть на кого-то, а работать только за себя.

— С кем из одногруппников общаетесь?

— Да со всеми. Мы дружим, общаемся. Если, например, тренировка не удаётся, то поддерживаем друг друга, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.