Главная Фигурное катание Новости

Петросян — о Тутберидзе: с годами она становится более доброй к спортсменам

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян считает, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе с годами стала проявлять больше понимания по отношению к спортсменам.

«С годами она [Этери Тутберидзе], мне кажется, становится более понимающей к спортсменам, более доброй. Потому что, когда каталась [в группе Этери Тутберидзе] пять лет назад, там, конечно, был ураган на льду. Не в плане жестокости от Этери Георгиевны, а в плане того, как была выстроена система наших тренировок. Мы вообще, кажется, не останавливались», — сказала Петросян в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

