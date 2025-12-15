Скидки
Трусова: всегда хотела прыгать четверные. Рада, что в этой идее мы сошлись с Тутберидзе

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что рада тому, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе разделяла её желание прыгать четверные.

«Конкретно, может, про себя могу сказать. У меня была своя цель, я к ней шла и старалась по максимуму отдаваться на тренировках. Очень хотела прыгать четверные, всегда. У меня какой-то это было идеей, и очень рада, что в этой идее мы сошлись с Этери Георгиевной и получилось это всё сделать», — сказала Петросян в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.

