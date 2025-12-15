Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, как работала над КП и ПП с тренерским штабом

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется у Этери Тутберидзе, рассказала о работе над короткой и произвольной программами с тренерским штабом.

— Давайте поговорим о ваших программах. Кто их ставил?
— В короткой программе я катаю аватара. Сначала всё хорошо, а потом приходит война, и они спасаются. А в произвольной программе — это ангелы и демоны, это борьба и сражения. Мои программы поставил Георгий Владимирович Похилюк. Костюмы сшила Ольга Рябенко.

— Как проходил выбор музыки?
— Идеи мы нашли быстро, музыку искали вместе. Георгий Владимирович [Похилюк] предложил, сказав: «Вот это тебе точно подойдёт». Я согласилась, и начали ставить. Программы ставились хорошо, постепенно набирали форму, никаких сложностей не возникло.

— Как работали над программами с хореографом?
— Мне нравится вживаться в образы. Хореограф погружал меня в действие, рассказывал весь сюжет. С Георгием Владимировичем [Похилюком] отрабатывали каждый элемент программы, все тренеры тоже советовали — вот здесь это сделай, тут прогнись посильнее, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

