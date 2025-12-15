Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, что хотела бы почерпнуть у Малинина

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, чем ей нравится двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

— Смотрите ли зарубежные соревнования?

— Да. Я недавно смотрела финал Гран-при. Меня Илья Малинин очень впечатлил, а женское одиночное посмотреть не успела — у меня была тренировка.

— Чем Илья Малинин нравится?

— Его программы очень вдохновляют, нравятся прыжки и их лёгкость. Что хотела бы почерпнуть у него? Четверной аксель (смеётся).

— На ваш взгляд, кто из женщин мог бы исполнить четверной аксель?

— Мне кажется, история покажет, пока так не могу сказать. Думаю, пока что не стоит загадывать наперёд, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.