Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, что хотела бы почерпнуть у Малинина

Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, что хотела бы почерпнуть у Малинина
Комментарии

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, чем ей нравится двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

— Смотрите ли зарубежные соревнования?
— Да. Я недавно смотрела финал Гран-при. Меня Илья Малинин очень впечатлил, а женское одиночное посмотреть не успела — у меня была тренировка.

— Чем Илья Малинин нравится?
— Его программы очень вдохновляют, нравятся прыжки и их лёгкость. Что хотела бы почерпнуть у него? Четверной аксель (смеётся).

— На ваш взгляд, кто из женщин мог бы исполнить четверной аксель?
— Мне кажется, история покажет, пока так не могу сказать. Думаю, пока что не стоит загадывать наперёд, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Хотела бы достичь такого же уровня, как у Петросян». Интервью с юной ученицей Тутберидзе
Эксклюзив
«Хотела бы достичь такого же уровня, как у Петросян». Интервью с юной ученицей Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android