Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, кто ей помогает в работе над презентацией

Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, кто ей помогает в работе над презентацией
Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, кто ей помогает в работе над презентацией.

— Вы сказали, что лучше всего у вас в короткой программе получилась передача эмоций. Многие также отмечают, что вы по-взрослому презентуете программы. Замечали такие комментарии?
— Нет, я комментарии не читаю. Я просто стараюсь передать образ. Очень рада, что зрителям нравится (улыбается). Что сама думаю о своей презентации? Не знаю (смеётся). Я не могу такое оценивать.

— Как и с кем работаете над презентацией?
— Да со всеми. И Алексей Валентинович Железняков помогает, и Ксения Владимировна Поталицына, и Георгий Владимирович Похилюк, и Владислав Владимирович Булычёв, и безусловно Этери Георгиевна Тутберидзе, и Даниил Маркович Глейхенгауз, и Сергей Викторович Дудаков. Это общий результат работы всего тренерского штаба, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

