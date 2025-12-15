Скидки
Роднина хочет посетить Олимпиаду-2026 и посмотреть мужские и парные соревнования

Роднина хочет посетить Олимпиаду-2026 и посмотреть мужские и парные соревнования
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что хотела бы посетить Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

«У меня есть интерес к Олимпиаде в целом и к олимпийскому турниру по фигурному катанию. Если была бы возможность, я бы хотела попасть на Олимпиаду и вживую увидеть парное катание и, наверное, мужское тоже», — приводит слова Родниной Sport24.

Два российских фигуриста выступят на Олимпиаде-2026 в мужском и женском одиночном катании. Ими станут Пётр Гуменник и Аделия Петросян. В парном катании и танцах на льду россиян не допустили до отбора.

Последний турнир Петросян и Гуменника перед Олимпиадой: чемпионат России — 2026
