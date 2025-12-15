Скидки
Ученица Тутберидзе Корчажникова рассказала, как началась её карьера в фигурном катании

Комментарии

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как началась её карьера в фигурном катании.

— Давайте немного поговорим о вас. Как началась ваша карьера в фигурном катании?
— Когда я была маленькая, у нас по телевизору шли соревнования, и я сказала маме, что я очень хочу на лёд, хочу так же кататься, вращаться, прыгать. Меня отвели, и мне понравилось (улыбается). Мне было три с половиной. Не помню, какие тогда шли соревнования по телевизору.

— Где и у кого вы начинали кататься? Помните свою первую тренировку?
— Здесь, в ледовом дворце «Мечта» у Ольги Сергеевны Сапроновой. Первую тренировку помню, я вышла, и нам сказали: «Кто быстрее доедет до тренера — тот молодец». А я просто на четвереньках не доехала, а доползла до него (улыбается). Какой была по счёту? Первая, потому что я доползла, а не доехала (смеётся).

— Первую медаль помните? Какая она была?
— Да, помню. Я очень нервничала на соревновании, но, когда вышла, всё пошло хорошо. По-моему, я заняла тогда первое место, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Комментарии
