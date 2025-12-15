Скидки
«Лично я не дотягиваю». Петросян сравнила себя со Щербаковой, Трусовой и Косторной

«Лично я не дотягиваю». Петросян сравнила себя со Щербаковой, Трусовой и Косторной
Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян заявила, что пока не достигла уровня олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, серебряного призёра Олимпиады Александры Трусовой и чемпионки Европы Алёны Косторной.

«Предыдущее поколение было каким-то феноменальным, выдающимся, и понятно, что даже сравнивать нечего. Пока, наверное, лично я не дотягиваю до того уровня, который был на тот момент», — сказала Петросян в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Аделия Петросян станет единственной российской фигуристкой, которая примет участие на Олимпиаде-2026 в женском одиночном катании.

