Алина Загитова попала в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что попала в Книгу рекордов России. Она выступила на атомной станции на Чукотке.

«Я сделала это. Новый рекорд Книги рекордов России.

Ради этого я полетела буквально на край Земли — в Певек, на Чукотке. И вышла на лёд там, где до меня не выступал никто: на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в проекте «Сердце Севера».

Это первое в истории фигурное выступление на плавучей АЭС; самый северный прокат в мире. Максимальная концентрация на искусстве: чистые линии, скорость, хореография, работа тела, полное единение с льдом и Севером.

Рекорд официально зафиксирован представителем Книги рекордов России прямо на палубе станции», — написала Загитова в своём телеграм-канале.