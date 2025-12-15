Скидки
Анонсирован документальный фильм о прокате Алины Загитовой на АЭС на Чукотке

Комментарии

В 2026 году выйдет документальный фильм «Сердце Севера» о прокате олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой на атомной станции на Чукотке.

«Документальный фильм «Сердце Севера», в котором зафиксирован и легендарный прокат, и установленный рекорд, не только об этом. В первую очередь, это фильм о человеческой воле и технологическом прорыве, ставящих под сомнение привычные барьеры — и в спорте, и в географии, и в мышлении.

Главным вызовом для Алины Загитовой стали внешние условия. Сильный ветер и скользкая поверхность палубы требовали постоянной концентрации и полного контроля над телом. Нужно было не просто выполнять программу, а делать это в совершенно непривычной и непредсказуемой обстановке», — сообщается в пресс-релизе проекта «Сердце Севера».

Комментарии
