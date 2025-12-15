Скидки
Загитова — о цели рекорда на Чукотке: фигурное катание — это не только прыжки

Загитова — о цели рекорда на Чукотке: фигурное катание — это не только прыжки
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала своё выступление на атомной теплоэлектростанции на Чукотке, которое вошло в Книгу рекордов России.

«Я всегда говорила, что фигурное катание — это не только прыжки. Это искусство. Этот проект — возможность показать именно эту грань. Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лёд по-другому, ты становишься с ним одним целым. Я хотела подчеркнуть, что фигурное катание — это история, которую ты рассказываешь всем телом, а не только набор элементов», — приводит слова Загитовой пресс-служба проекта «Сердце Севера».

