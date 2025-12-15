Плющенко — о Костылевой: я не отказываюсь от Лены. Мы не готовы работать с её мамой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов продолжать тренировать Елену Костылеву, но не готов сотрудничать с её мамой Ириной.

«В Минске мы сделали одну тренировку. Она попрыгала четверной тулуп, сальхов. Всё прошло хорошо, Лена довольная. У нас хороший контакт — как был, так и остался.

Я готов работать со своей спортсменкой. И моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с её мамой. Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить её очередной блогерский жёлтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены.

Мы это терпели и молчали 1,5 года. Выглядели какими-то терпилами, хотя на нас это точно не похоже. Подчеркну — мы хотели и хотим работать с Леной, но от этой лживой инфо её мамы страдает не только имидж школы, которая точно это не заслужила, но и сама Лена.

Также мы не хотим более видеть и слышать её жестокое обращение к ребёнком на территории, где они у нас проживают, и на нашей ледовой арене. Мы позицию эту донесли. Мама должна срочно поменяться, иначе могут быть очень большие и необратимые проблемы. И они не за горами.

Лена не игрушка, она — человек! Ещё ребёнок, со своими внутренними переживаниями и чувствами, с эмоциями — к тому же в переходный возраст, в 14 лет. Тем более когда у неё забирают всё. Даже последнюю отдушину — шоу, которые она очень любит», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».