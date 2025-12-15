«Мама говорит, что у неё ничего не болит». Плющенко заявил, что Костылева ещё травмирована

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка Елена Костылева всё ещё травмирована.

«Хочу подтвердить, что спортсменка всё ещё травмирована. Когда она приехала из Воронежа, непонятно кто и где её тренировал и что они вообще там делали на тренировках.

Я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей всё ещё больно. Полноценно тренироваться спортсменка ещё не может. На что мама говорит, что у неё на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы её расхолаживаем.

Был ещё один интересный эпизод. На тренировке после возвращения Лены из Воронежа мы катали макет короткой программы. С кем фигуристка там тренировалась, у кого — нам не рассказывали. Узнавали всю информацию только из соцсетей.

В какой-то момент тренировки ко мне подъезжает наш тренер и постановщик Екатерина Борисовна Митрофанова и говорит: «А вы знаете, что Лена катает короткую программу в прошлогоднем варианте?» А как она может катать прошлогодний вариант, если мы его видоизменили и модернизировали?

Подзываю Лену, спрашиваю — почему? На что ребёнок мне говорит: «Мне мама сказала катать только так». Спрашиваю — Лен, а как быть? Ответ: «Я не могу ничего сделать, мне мама так сказала». Ну, здорово…

И как здесь быть? Может, тогда мама где-то в другой школе будет сама отвечать за результат?» — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».