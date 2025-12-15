Евгений Плющенко продолжит работать с Еленой Костылевой до конца сезона

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что продолжит работать с Еленой Костылевой до конца сезона.

«Что касается продолжения работы по УОР. Мы посмотрели с нашими юристами, до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определённые условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают, как и Лена, как за УОР, так и за «Ангелы Плющенко». Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим.

Ну а как бороться с родительской ложью и клеветой и защитой чести и достоинства, у нас опыт есть. Мы свою правоту привыкли доказывать в судебных органах с вынесением судебного решения. Не наш уровень на заборах и в чатах писать. Зарекался столько раз… Не делай людям добра — не получишь от них зла», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».