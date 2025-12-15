«Маме всё было мало». Плющенко — о сотрудничестве с родителями Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об ощущениях от сотрудничества с родителями фигуристки Елены Костылевой.

«У меня и у жены полное разочарование от этой ситуации. Мы полгода не общаемся с этой мамой. Мы столько души вложили в Лену, реально столько сделали для неё. Закрывали любые вопросы, в том числе и финансовые. Лена с папой прописаны у нас в домике на три года. К тому же до прихода к нам её знало всё-таки ограниченное количество людей.

Много сделали в профессиональном плане. Чемпионкой России она стала с нашим штабом. Увеличили прыжковый контент за сезон с двух до шести ультра-си. Ни разу нашу команду, к слову, не поблагодарили. Ни разу. Ни за один старт.

Есть некое опустошение. Как мне сказали, у предыдущих тренеров, с кем Лена работала, — у всех то же самое. Все по итогу плохие и развалили чемпионку всего на свете. Скажу честно, больше, чем с Леной, за свою восьмилетнюю карьеру тренера я не занимался ни с одним своим спортсменом. Но маме всё было мало, мало, мало… Но что не делается — всё к лучшему», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».