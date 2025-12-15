Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Маме всё было мало». Плющенко — о сотрудничестве с родителями Костылевой

«Маме всё было мало». Плющенко — о сотрудничестве с родителями Костылевой
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об ощущениях от сотрудничества с родителями фигуристки Елены Костылевой.

«У меня и у жены полное разочарование от этой ситуации. Мы полгода не общаемся с этой мамой. Мы столько души вложили в Лену, реально столько сделали для неё. Закрывали любые вопросы, в том числе и финансовые. Лена с папой прописаны у нас в домике на три года. К тому же до прихода к нам её знало всё-таки ограниченное количество людей.

Много сделали в профессиональном плане. Чемпионкой России она стала с нашим штабом. Увеличили прыжковый контент за сезон с двух до шести ультра-си. Ни разу нашу команду, к слову, не поблагодарили. Ни разу. Ни за один старт.

Есть некое опустошение. Как мне сказали, у предыдущих тренеров, с кем Лена работала, — у всех то же самое. Все по итогу плохие и развалили чемпионку всего на свете. Скажу честно, больше, чем с Леной, за свою восьмилетнюю карьеру тренера я не занимался ни с одним своим спортсменом. Но маме всё было мало, мало, мало… Но что не делается — всё к лучшему», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Евгений Плющенко продолжит работать с Еленой Костылевой до конца сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android