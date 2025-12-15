Знаменитые фигуристы представят ледовые шоу в рамках «Зимы в Москве»

С 13 декабря жителей и гостей столицы приглашают на ледовые шоу знаменитых фигуристов. Они пройдут в рамках проекта «Зима в Москве», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Постановки по мотивам знаменитых сказок и балетов подготовили олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв и двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко.

«До конца зимы запланировано больше 170 ледовых представлений для всей семьи. В программе — спектакли «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Лебединое озеро» и другие. Их можно будет посмотреть на ВДНХ и площадках «Московских сезонов» в разных районах города», — отметила Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Сказочные постановки покажут на фестивальных катках на площади Революции, улицах Авиационная, Алма-Атинская, Святоозерская, Сухонская, Перерва, Теплый Стан и Уральская, на Коптевском бульваре и в Олимпийской деревне.

Среди шоу Татьяны Навки и Петра Чернышёва в этом сезоне — «Лебединое озеро», «Белоснежка», «32 декабря», «Маша и Медведь», «Тайна страны музыкальных снов» и «Двенадцать месяцев».

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Большой популярностью не первый год пользуется спектакль «Щелкунчик», поэтому фигуристы будут гастролировать с ним по всему городу. Так, 20 декабря его представят на Сухонской улице, 27 декабря — на улице Перерва, 30 декабря — на Алма-Атинской, а 31 декабря и 1 января — на площади Революции.

Фигуристы команды Евгения Плющенко представят балет на льду «Лебединое озеро». Роли в нём исполнят олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алёна Косторная. Показы начнутся 3 января на катке ВДНХ и будут проходить там до 10 января. Затем эстафету примет фестивальная площадка на улице Тёплый Стан. Спектакли стартуют здесь 18 января, а завершатся финальным гала-концертом 23 февраля.