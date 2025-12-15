Вице-чемпионка Европы Базарова назвала фаворитов ЧР в женском и мужском одиночном катании

Вице-чемпионка Европы в парном катании Вера Базарова назвала своих фаворитов на предстоящем чемпионате России — 2026, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

«На мой взгляд, борьба за пьедестал на чемпионате России будет интересной во всех трёх видах, мы наблюдали в этом сезоне очень яркие выступления на этапах российской серии Гран-при.

В женском одиночном катании претендентками на пьедестал я бы назвала Аделию Петросян, Дарью Садкову и Софью Муравьёву, но, на мой взгляд, главная фаворитка на победу, конечно же, Аделия. Претенденткой, безусловно, была бы и Алина Горбачёва.

В мужском одиночном за призы будут бороться Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.