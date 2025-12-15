Скидки
Базарова рассказала о задачах, которые стоят перед Петросян и Гуменником на ЧР

Базарова рассказала о задачах, которые стоят перед Петросян и Гуменником на ЧР
Вице-чемпионка Европы в парном катании Вера Базарова рассказала, какие задачи стоят перед Аделией Петросян и Петром Гуменником на чемпионате России — 2026.

«Отвечая на вопрос о давлении перед ОИ на Петра и Аделию – думаю, что, конечно, давление безусловно есть и будет присутствовать с ними на протяжении всего сезона перед ОИ, это естественно.

Но для ребят ЧР уже не будет являться отборочным соревнованием, поэтому, скорее всего, этот старт не будет так сильно отличаться по ощущениям от тех же прошедших этапов Гран-при. Им, скорее, сейчас важнее сохранить настрой и подойти к пику формы именно на Олимпиаде», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

