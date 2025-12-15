Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Базарова назвала шесть пар, претендующих на медали чемпионата России по фигурному катанию

Базарова назвала шесть пар, претендующих на медали чемпионата России по фигурному катанию
Комментарии

Вице-чемпионка Европы в парном катании Вера Базарова назвала шесть пар, которые претендуют на медали чемпионата России — 2026 по фигурному катанию.

«В парном катании в этом сезоне мы видели возвращение в строй пермских пар. Радуют всех Елизавета Осокина с Артёмом Грицаенко, Екатерина Чикмарёва с Матвеем Янченковым, Таисия Щербинина и Артём Петров. Думаю, что благодаря этому список кандидатов на тройку расширится.

Это, конечно, в первую очередь, наши лидеры – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Отмечу отдельно, что Бойкова с Козловским в этом сезоне в отличной форме, Анастасия Мухортова с Дмитрием Евгеньевым, и три пермские пары.

Конечно, все ждут, как всегда, отчаянную борьбу Мишиной и Бойковой за первое место, но и за третье место будет очень интересное соперничество, на мой взгляд», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Пападакис/Сизерон или Бойкова/Козловский? Выбираем лучшую «Лунную сонату» в фигурке
Рейтинг
Пападакис/Сизерон или Бойкова/Козловский? Выбираем лучшую «Лунную сонату» в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android