Базарова назвала шесть пар, претендующих на медали чемпионата России по фигурному катанию

Вице-чемпионка Европы в парном катании Вера Базарова назвала шесть пар, которые претендуют на медали чемпионата России — 2026 по фигурному катанию.

«В парном катании в этом сезоне мы видели возвращение в строй пермских пар. Радуют всех Елизавета Осокина с Артёмом Грицаенко, Екатерина Чикмарёва с Матвеем Янченковым, Таисия Щербинина и Артём Петров. Думаю, что благодаря этому список кандидатов на тройку расширится.

Это, конечно, в первую очередь, наши лидеры – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Отмечу отдельно, что Бойкова с Козловским в этом сезоне в отличной форме, Анастасия Мухортова с Дмитрием Евгеньевым, и три пермские пары.

Конечно, все ждут, как всегда, отчаянную борьбу Мишиной и Бойковой за первое место, но и за третье место будет очень интересное соперничество, на мой взгляд», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.