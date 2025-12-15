Плющенко — о матери Костылевой: в Минске было невыносимо слушать проклятия в наш адрес

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о провокациях со стороны Ирины Костылевой, матери 14-летней фигуристки Елены Костылевой на шоу в Минске.

«В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу.

Самое смешное — когда она мне это всё под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране нашей говорил — её не трогать, пусть проорётся. Главное, чтобы ребёнок шоу докатал. Все наши спортсмены, родители и организаторы из Беларуси — все в шоке. Нам стоило больших трудов, чтобы её не выгнали с арены за поведение на шоу.

Безусловно, жаль менять Лену на шоу, я знаю, каким ударом будет или уже стала эта новость для неё. Забрали последнюю отдушину у девочки. У нас никогда не было таких маленьких прим в шоу, но Яна в неё поверила — и не ошиблась. Стопроцентное было попадание в образ. И тоже, кстати, никто не оценил. Вообще всё воспринималось за должное и с лютой неблагодарностью.

Завтра-послезавтра команда шоу будет принимать решение по замене. Мы все очень устали, это очень отвлекает от работы, и в целом перестаешь верить в человеческую благодарность и человеческие ценности», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».