Евгения Медведева — о ринопластике: меня так сильно травили за нос! Я хотела эстетику

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что сделала ринопластику из эстетических соображений.

«У меня была такая хотелка, я в интервью Лауре [Джугелии] впервые в этом призналась, что делала ринопластику себе. Не устраивала: «Ой, у меня там искривление, нужно было. И вот у меня получился вот такой нос». Нет, я хотела эстетику. Искривление у меня было, но делала нос не из-за того, что у меня было искривление. А потому что хотела красоты.

Операция? Лучшее решение в моей жизни. Настолько мне уверенности добавило! Меня так сильно травили за этот нос! Причём я долго не могла понять, откуда, почему я такой уродилась. У меня крупные черты лица. Он у меня был широкий, громоздкий, то есть акцент был не на глаза, а на нос. И как бы это факт», — сказала Медведева в эфире YouTube-шоу «Бес комментариев».

Комментарии
