Главная Фигурное катание Новости

Софья Акатьева не выступит на грядущем чемпионате России — источник

Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Софья Акатьева снялась с чемпионата России – 2026, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, 18-летняя Акатьева отсутствует в тренировочных группах ЧР. На турнире её заменит ученица Евгения Плющенко Мария Мазур, которая была первой запасной.

В текущем сезоне Акатьева лишь один раз выступила в рамках серии Гран-при России. На пятом этапе в Омске Софья заняла восьмое место. Акатьева была допущена на чемпионат России решением исполкома ФФККР как член основной сборной, по результатам Гран-при на турнир Софья бы не отобралась.

Грядущий чемпионат России пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

