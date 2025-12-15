Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: удивительно услышать от Тарасовой, что Плющенко должен пойти навстречу маме

Вайцеховская: удивительно услышать от Тарасовой, что Плющенко должен пойти навстречу маме
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская призналась, что её удивляет позиция заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой касательно скандала вокруг Елены Костылевой и академии Евгения Плющенко.

«Очередной виток фигурнокатательной саги имени семейства Костылевых напомнил мне достаточно давние времена, когда у Татьяны Анатольевны Тарасовой каталась Саша Коэн.

Разрыв отношений между тренером и спортсменкой произошёл в 2003-м на финале Гран-при в Колорадо-Спрингс. Причиной, побудившей Татьяну Анатольевну отказаться от сотрудничества с фигуристкой, которой прочили в тот период всё золото мира, стала… Мама Саши — экс-одесситка Галина Фельдман. В какой-то момент, уверившись, что дочь — недосягаемая звезда, она стала сама определять, как тренироваться, в каких соревнованиях участвовать и так далее. И постфактум ставить в известность тренера.

Например, конкретно перед турниром в Колорадо-Спрингс Саша довольно тяжело болела, подцепив вирусную инфекцию, несмотря на это, мама без согласования с тренером отправила её на коммерческий турнир Pro-Am, а потом ещё на один, в результате чего Коэн приехала в Колорадо в полном развале.

Финал Саша проиграла. Там же Татьяна Анатольевна объявила о прекращении сотрудничества, прекрасно помню, какими выражениями со стороны тренера off the record всё это сопровождалось.

Поэтому, честно говоря, мне было крайне удивительно услышать комментарий Тарасовой, что Плющенко ради Лены Костылевой должен пойти навстречу маме, нормализовать отношения c семьёй и так далее.

Да, я понимаю, насколько тяжёл был выбор, как много всего увязано в этом сотрудничестве. Но сейчас, когда история, что называется, выходит на финишную прямую, в голове сидят только много раз модифицированные слова Уинстона Черчилля, что человек, выбирающий между войной и позором, получает в итоге и то, и другое», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«За любовь к Плющенко она продала мать». Интервью со скандальной мамой Костылевой
Эксклюзив
«За любовь к Плющенко она продала мать». Интервью со скандальной мамой Костылевой
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены! Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android