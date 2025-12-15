Софья Акатьева прокомментировала снятие с чемпионата России в Санкт-Петербурге

Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала решение сняться с чемпионата России – 2026 в Санкт-Петербурге.

«Несмотря на непростую ситуацию в моей спортивной карьере, я нахожусь в огромной благодарности ко всем, кто со мной на этом пути. Большое спасибо Этери Георгиевне и #teamtutberidze за бесконечную веру в меня, за кропотливый труд и за ту любовь, которую вы мне дарите каждый день.

Спасибо моим болельщикам, я чувствую поддержку каждого из вас и это даёт мне невероятные силы.

В этом сезоне всё идёт совсем не так, как мне бы хотелось. И травма, которая появилась в сентябре, всё ещё беспокоит меня. Много раз я пыталась лечить её на нагрузках и без. За последние несколько месяцев я три раза меняла коньки и это давало положительную динамику на какое-то время.

За короткий срок я готовилась к соревнованиям, но всё ещё не могу полностью набрать форму без боли в стопе.

Решения о пропуске турниров в этом сезоне давались мне очень сложно.

Я очень мечтаю наконец-то вернуться к тренировочному процессу здоровой и готовиться к соревнованиям. Мечтаю вернуться к зрителям и показывать свои программы.

Я сделаю всё возможное для своего восстановления и возвращения», — написала Акатьева в своём телеграм-канале.