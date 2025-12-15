«На Софье турнир не держится». Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Акатьевой с ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на снятие с чемпионата России – 2026 ученицы Этери Тутберидзе Софьи Акатьевой.

«Наверное, по болезни снялась. Но на Софье Акатьевой турнир не делается и не держится. Конечно, интересно было бы посмотреть. Нельзя говорить, что из-за одного человека погибнет весь чемпионат России. Я лично люблю чемпионат России больше, чем чемпионат Европы. У нас очень серьёзная, настоящая борьба и выявление новых прекрасных спортсменов», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Грядущий чемпионат России пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.