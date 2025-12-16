Скидки
Родители Костылевой больше не смогут проживать на территории академии «Ангелы Плющенко»

Продюсер Яна Рудковская направила документ родителям 14-летней фигуристки Елены Костылевой с требованием покинуть дом, который находится на территории академии «Ангелы Плющенко». Отрывок документа показала мать фигуристки на своей странице в социальных сетях.

«Настоящим я, Рудковская Яна Александровна, являясь единоличным собственником индивидуального жилого дома, уведомляю Костылеву Ирину Алексеевну и Костылева Валерия Митрофановича о необходимости не позднее 20:00 17 декабря 2025 года полностью освободить, привести в надлежащее санитарное состояние и сдать безвозмездно предоставленный вашей семье для временного проживания дом в связи с тем, что ваша семья неоднократно допускала необъективные, ложные и оскорбительные высказывания в отношении меня, моего супруга Плющенко Евгения Викторовича, принадлежащей нам академии «Ангелы Плющенко» и её спортсменов.

Поскольку в указанном доме в настоящий момент проживает несовершеннолетний гражданин Российской Федерации Костылева Елена Валерьевна, на период её обучения в УОР №1 (Училище олимпийского резерва №1) в текущем учебном году Костылевой Е.В. с 20:00 17 декабря 2025 года будет предоставлен отдельный двухместный номер в учебной-тренировочной базе для проживания спортсменов.

Обращаю ваше внимание, что в корпусе учебной-тренировочной базы проживание родителей спортсменов не предусмотрено», – сообщается в опубликованном документе.

