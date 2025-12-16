Скидки
«Она рыдала в раздевалке». Мать Костылевой рассказала об игнорировании Плющенко её дочери

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не обращал внимания на её дочь на тренировках после возвращения Костылевых в Москву из Воронежа.

«Факт, который охарактеризует всё происходящее дальше. Лена вышла на тренировку в свою группу после приезда из Воронежа. Дружелюбно поздоровалась со всеми тренерами, они все тоже были рады видеть Лену.

Через какое-то время пришёл Плющенко. Лена подъехала во время раскатки и подняла вверх руку, чтобы поприветствовать своего тренера. Плющенко это увидел и опустил голову. Всю первую тренировку не смотрел даже в сторону Лениных прыжков, как будто её нет на льду. Лена этого не ожидала. Она рыдала в раздевалке», — приводит слова Костылевой-старшей Sport24.

