Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: где смотреть, расписание трансляций

С 18 по 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте телеканала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций (время московское):
18 декабря, четверг
16:00 – танцы на льду, ритм-танец
19:00 – пары, короткая программа
19 декабря, пятница
15:30 – мужчины, короткая программа
18:45 – женщины, короткая программа
20 декабря, суббота
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
16:10 – пары, произвольная программа
18:45 – женщины, произвольная программа
21 декабря, воскресенье
15:00 – мужчины, произвольная программа
18:10 – церемония награждения
19:00 – показательные выступления