Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: где смотреть, расписание трансляций

С 18 по 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте телеканала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций (время московское):

18 декабря, четверг

16:00 – танцы на льду, ритм-танец

19:00 – пары, короткая программа

19 декабря, пятница

15:30 – мужчины, короткая программа

18:45 – женщины, короткая программа

20 декабря, суббота

13:00 – танцы на льду, произвольный танец

16:10 – пары, произвольная программа

18:45 – женщины, произвольная программа

21 декабря, воскресенье

15:00 – мужчины, произвольная программа

18:10 – церемония награждения

19:00 – показательные выступления