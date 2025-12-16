Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: где смотреть, расписание трансляций

С 18 по 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте телеканала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций (время московское):

18 декабря, четверг
16:00 – танцы на льду, ритм-танец
19:00 – пары, короткая программа

19 декабря, пятница
15:30 – мужчины, короткая программа
18:45 – женщины, короткая программа

20 декабря, суббота
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
16:10 – пары, произвольная программа
18:45 – женщины, произвольная программа

21 декабря, воскресенье
15:00 – мужчины, произвольная программа
18:10 – церемония награждения
19:00 – показательные выступления

Новости. Фигурное катание
