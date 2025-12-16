Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию 2026: призовые, сколько денег получат фигуристы за победу

ЧР по фигурному катанию — 2026: призовые, сколько денег получат фигуристы за победу
С 18 по 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Турнир примет спортивный комплекс «Юбилейный», который вмещает 6381 человека.

Призовой фонд для победителей и призёров национального первенства не изменился и остался на прежнем уровне, как и в предыдущие два сезона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с распределением призовых ЧР-2026 по фигурному катанию:

  • Победитель — 2,5 млн рублей.
  • Серебряный призёр — 1,5 млн рублей.
  • Бронзовый призёр — 1 млн рублей.

На турнире будет разыграно всего четыре комплекта наград: в женском одиночном, мужском одиночном, парном катании и танцах на льду.

