ЧР по фигурному катанию — 2026: призовые, сколько денег получат фигуристы за победу

С 18 по 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Турнир примет спортивный комплекс «Юбилейный», который вмещает 6381 человека.

Призовой фонд для победителей и призёров национального первенства не изменился и остался на прежнем уровне, как и в предыдущие два сезона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с распределением призовых ЧР-2026 по фигурному катанию:

Победитель — 2,5 млн рублей.

Серебряный призёр — 1,5 млн рублей.

Бронзовый призёр — 1 млн рублей.

На турнире будет разыграно всего четыре комплекта наград: в женском одиночном, мужском одиночном, парном катании и танцах на льду.