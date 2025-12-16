Чемпионка мира из США Алиса Лью показала видео с исполнением тройного акселя

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью опубликовала ролик, на котором исполнила прыжок ультра-си — тройной аксель.

В сезоне-2025/2026 Алиса Лью выиграла Гран-при ISU в США, а также победила на финале Гран-при ISU, проходившем в Японии. Сейчас фигуристка готовится к чемпионату США, который состоится с 4 по 11 января в Сент-Луисе.

Алисе Лью 20 лет. Помимо золота ЧМ-2025, она выигрывала бронзовую медаль на чемпионате мира — 2022. Американка завершала карьеру весной 2022 года, однако возобновила выступления в сезоне-2024/2025.

Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.