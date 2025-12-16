Дзепка — о ПП и КП: «Спартак» и «Война и мир» — это символично было бы на международке

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка считает, что её программы текущего сезона-2025/2026 могли бы символично выглядеть на международных соревнованиях.

— Есть вероятность, что уже в этом сезоне мы сможем поехать на юниорский чемпионат мира. Какие у вас мысли по этому поводу?

— Было бы интересно, наверное (улыбается). Я не знаю, не думала, если честно.

— «Спартак» и «Война и мир», ещё и под российским флагом — это было бы очень красиво.

— Ну да, наверное, это символично было бы на международной арене. Квинтэссенция русской культуры? Да, абсолютно согласна.

— Как думаете, мы смогли бы конкурировать наравне с остальными?

— Я не знаю, если честно, это сложно. Я знаю, что на международной арене очень сильно на оценки влияет рейтинг. Учитывая, что у российских юниоров его не будет, сложно сказать пока что, как будут складываться старты, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.