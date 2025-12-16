Скидки
Победительница этапов ЮГПР: рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше

Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка высказалась о возможном допуске на международные соревнования в сезоне-2025/2026.

— Напоследок давайте обсудим новость о рекомендации МОК допустить наших юниоров до международных стартов. Видели?
— Да, видела, конечно. Она мотивирует работать больше. Какая первая реакция была? Облегчение (смеётся). В общем, я давно ждала увидеть эту новость. И очень рада, что это произошло.

— Как думаете, лёд тронулся?
— Не знаю. Меня это пока никак не касается напрямую. Возможно, там, где-то выше, в администрации есть уже какие-то сдвиги (смеётся).

— На ваш взгляд, как нас примут на соревнованиях?
— Я думаю, что спокойно. Для кого-то, возможно, это станет тоже мотивацией больше работать.

— Вы сказали, что готовитесь к ЕГЭ по английскому. Смогли бы, допустим, поддержать разговор с иностранными фигуристами?
— Я очень люблю изучать языки, в частности английский. Ну, просто планомерно готовлюсь. Конечно, смогу поддержать разговор, да, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

