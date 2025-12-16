Победительница этапа ЮГПР Дзепка ответила, будет ли готовить три квада к первенству России

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка рассказала о работе над четверными прыжками к первенству России — 2026.

— Когда начали тренировать четверной сальхов?

— Очень давно, если честно. Но в какой-то момент я переключилась на тулуп и как-то отложила изучение сальхова. Поэтому вернулась к нему относительно недавно. И так сложились обстоятельства, что на этом старте мне было удобно его попробовать в программе.

— А почему?

— В связи с тем, что старт не влияет ни на какой отбор и так далее.

— Вы говорили в сентябре, что пока не тренируете четверной сальхов. Получается, за три месяца смогли отработать прыжок?

— Если честно, я тренирую его периодами. То есть когда нет важных соревнований на носу. Я примерно планирую контент, который собираюсь исполнять на грядущих соревнованиях. И когда есть возможность тренировать сальхов, что потенциально могу исполнить в программе, то делаю его на тренировке. Если понимаю, что на этих стартах не стоит рисковать, то не тренирую.

— Будете ли готовить три четверных к первенству России?

— Пока не могу сказать. Посмотрим, как пойдёт тренировочный процесс, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.