Ученица Моисеевой: попробовала в финале Кубка Москвы новый прыжок. Ему ещё нужна доработка

Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка высказалась о своей короткой и произвольной программах.

— Что скажете о своей короткой программе в финале Кубка Москвы?
— Обычный рабочий старт. На прокат тренеры отреагировали положительно, весьма позитивно. В общих чертах они сказали, что нормально, пойдёт.

— На разминке сказали, что у вас отсутствует музыкальное сопровождение. Что за проблема была? Сбило ли это вас?
— Да не было проблемы. Просто, видимо, на почте не нашли сразу организаторы. Меня это не сбило.

— Что думаете о прокате произвольной программы?
— Попробовала для себя новый элемент на соревнованиях — это четверной сальхов. Включила его в произвольную программу. Он, несомненно, требует ещё доработки. В общем, будем улучшаться, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

