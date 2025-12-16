Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бронзовый призёр первенства России ответила, что думает о Косторной в роли капитана ЮКПК

Бронзовый призёр первенства России ответила, что думает о Косторной в роли капитана ЮКПК
Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

— Какие у вас впечатления от Кубка Первого канала среди юниоров?
— Мне очень понравилось. Очень ярко, очень эмоционально. Великолепная организация мероприятия. Мне кажется, это было интересно как спортсменам, так и зрителям. Работали над произвольной программой для подготовки к турниру.

— Что думаете о своём прокате на Кубке?
— Не идеально, но есть уже небольшой прогресс по сравнению с этапами Гран-при.

— Какие слова после выступления сказала ваш капитан Алёна Косторная? Что думаете о ней в этой роли?
— Похвалила, сказала, что я молодец. По поводу капитанства — это был новый опыт для Алёны. И я думаю, что она с ним справилась. Алёна доброжелательно общалась со всеми членами команды.

— Что можете сказать о сокомандниках?
— Классные ребята, все открытые, добрые. И я познакомилась с новыми ребятами — с Полиной Шешелевой и Егором Карнауховым раньше не общалась, с Таисией Шепталиной и Дмитрием Пекиным.

— А как свою команду опишете?
— Поддерживающая, мы все болели друг за друга. Очень ощущалась поддержка во время проката. Был ли кто-то особенно активный? Не знаю, наверное, нескромно сказать, но я очень переживала за ребят (смеётся), — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android