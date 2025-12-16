Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

МОК исключил соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы юношеских ОИ-2028

МОК исключил соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы юношеских ОИ-2028
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы юношеских зимних Олимпийских игр — 2028. Вместо этого в программу включено синхронное катание.

Всего в программу юношеских зимних Олимпийских игр — 2028 было добавлено восемь новых видов и исключено 15.

Ранее МОК призвал спортивные федерации допустить российских юношей и девушек до соревнований в полном объёме – даже в командных дисциплинах. Объявил об этом министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android