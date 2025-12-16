МОК исключил соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы юношеских ОИ-2028

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы юношеских зимних Олимпийских игр — 2028. Вместо этого в программу включено синхронное катание.

Всего в программу юношеских зимних Олимпийских игр — 2028 было добавлено восемь новых видов и исключено 15.

Ранее МОК призвал спортивные федерации допустить российских юношей и девушек до соревнований в полном объёме – даже в командных дисциплинах. Объявил об этом министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.