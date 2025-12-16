Бронзовый призёр первенства России ответила, что думает о возможном возвращении Трусовой

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка высказалась о возможном возвращении на лёд Александры Трусовой.

— Говоря об Александре Трусовой, она недавно сказала, что её эра не закончена, намекнув на возвращение в спорт. Ваше мнение по этому поводу?

— Было бы очень круто, если бы Саша вернулась (улыбается). Хотела бы я с ней когда-нибудь посоревноваться? Ой, да, это было бы вообще потрясающе.

— Чем вам нравится Саша? Есть любимые программы у неё?

— Саша нравится несгибаемой силой воли, настойчивостью, упорством и трудолюбием. Могу выделить обе олимпийские программы — и короткую, и произвольную. Ещё «Пятый элемент» и «Игру престолов» выделю, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.