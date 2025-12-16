Скидки
Победительница этапов ЮГПР Дзепка рассказала об изучении тройного акселя

Победительница этапов ЮГПР Дзепка рассказала об изучении тройного акселя
Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка рассказала об изучении тройного акселя.

— В произвольной программе в финале Гран-при все юниорки зашли на тройной аксель. Какие мысли по этому поводу?
— Мне очень интересно, почему они все изучают именно тройной аксель и вставляют его в программу, а не четверные. Потому что, на мой взгляд, иногда четверные прыжки могут даваться даже проще, чем тройной аксель. Но, опять-таки, не моё дело.

— А вы пробовали тройной аксель когда-нибудь? Какие продвижения в изучении этого прыжка?
— Ну да, конечно, но пока учить не могу. Когда я учу, то сначала чуть хуже, потом чуть лучше. У меня два старта на одной неделе, поэтому я немножко отложила изучение нового ультра-си. Надеюсь вернуться к изучению после окончания финала Кубка Москвы, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

