Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дзепка — о возможном камбэке Валиевой: она долго была моим кумиром

Дзепка — о возможном камбэке Валиевой: она долго была моим кумиром
Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка высказалась о возможном возвращении на лёд Камилы Валиевой.

Камила Валиева планирует вернуться на соревнования. Что скажете? Хотели бы с ней пообщаться?
— Я надеюсь, что мне удастся выступить с ней на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром. Поэтому я с нетерпением жду этого момента (улыбается). Да, конечно, хотела бы пообщаться. Мне было бы очень интересно!

— Вы говорили мне в интервью, что восхищаетесь вращениями Камилы. Какие качества хотели бы перенять у неё?
— У Камилы уникальная гибкость, на мой взгляд. Она, насколько я знаю, начинала в художественной гимнастике. И это качество её, как фигуристки, именно оттуда. И у неё очень красивые линии, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android