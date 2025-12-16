Дзепка — о возможном камбэке Валиевой: она долго была моим кумиром

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России Софья Дзепка высказалась о возможном возвращении на лёд Камилы Валиевой.

— Камила Валиева планирует вернуться на соревнования. Что скажете? Хотели бы с ней пообщаться?

— Я надеюсь, что мне удастся выступить с ней на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром. Поэтому я с нетерпением жду этого момента (улыбается). Да, конечно, хотела бы пообщаться. Мне было бы очень интересно!

— Вы говорили мне в интервью, что восхищаетесь вращениями Камилы. Какие качества хотели бы перенять у неё?

— У Камилы уникальная гибкость, на мой взгляд. Она, насколько я знаю, начинала в художественной гимнастике. И это качество её, как фигуристки, именно оттуда. И у неё очень красивые линии, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.