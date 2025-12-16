Юниорка Дзепка: интересно, как бы сложились сезоны, если бы я уже катала по взрослым

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка порассуждала, как могла бы выступить на взрослом уровне.

— Говоря о взрослых стартах, со следующего сезона вы по возрасту можете выйти на новый уровень. Думали об этом, точно ли уже решили?

— Да, думала. Я надеюсь, что всё сложится. Насчёт точного решения — я не знаю, если честно. Наверное, нельзя однозначно ответить. Ну, не точно.

— Как думаете, вы уже переросли юниорский спорт?

— Не могу сказать, наверное. Мне хотелось бы себя во взрослых попробовать, но я не могу сказать, что я не могу при этом выступать по юниорам, что это вообще категорично.

— По старым правилам вы бы уже давно выступали по взрослым. Задумывались об этом?

— Да. И на самом деле, не то что обидно, но интересно, как у меня сложились бы сезоны, если бы я уже третий год катала по взрослым. Смогла бы я навязать конкуренцию взрослым фигуристкам? На каком-то уровне, наверное, да, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.