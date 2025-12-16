Скидки
Тутберидзе: у нас в группе предлагается система. В спорте должно быть сложно

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о дисциплине в своей группе.

«У нас предлагается система. Вот ты пришёл: утром хореография, лёд, растяжка, чуть-чуть пообедал, потом опять ОФП, лёд, заминка или модерн, хореография или что-то ещё. Вот они должны сами в этой системе быть. Они должны сами понимать, что это им нужно.

Ну для чего это — приходить сюда каждый день убиваться? Оно что тебе даст? Они должны просто сами этого желать. А то, что им будет тяжело, — это обязательно. А как? Это спорт высоких достижений. Здесь должно быть сложно», — сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе», который был выпущен на Okko.

