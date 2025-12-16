Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз ответил на вопрос о разделении обязанностей тренеров в группе Тутберидзе

Глейхенгауз ответил на вопрос о разделении обязанностей тренеров в группе Тутберидзе
Комментарии

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о распределении обязанностей тренеров в группе Этери Тутберидзе, в которой также работает специалист Сергей Дудаков.

«Мы — команда, мы работаем вместе. Если бы кто-то из нас мог делать только что-то одно, то у нас не получалась бы та работа, которую мы проводим. Единственное разделение, которое у нас есть, — то, что Сергей Викторович [Дудаков] не участвует в постановке программ», — сказал Глейхенгауз в сериале «Метод Тутберидзе», который был выпущен на Okko.

15 декабря стартовал сериал «Метод Тутберидзе». Первый эпизод документального шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko, всего в первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Материалы по теме
Тутберидзе: у нас в группе предлагается система. В спорте должно быть сложно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android