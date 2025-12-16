Глейхенгауз ответил на вопрос о разделении обязанностей тренеров в группе Тутберидзе

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о распределении обязанностей тренеров в группе Этери Тутберидзе, в которой также работает специалист Сергей Дудаков.

«Мы — команда, мы работаем вместе. Если бы кто-то из нас мог делать только что-то одно, то у нас не получалась бы та работа, которую мы проводим. Единственное разделение, которое у нас есть, — то, что Сергей Викторович [Дудаков] не участвует в постановке программ», — сказал Глейхенгауз в сериале «Метод Тутберидзе», который был выпущен на Okko.

15 декабря стартовал сериал «Метод Тутберидзе». Первый эпизод документального шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko, всего в первый сезон войдёт 12 эпизодов.