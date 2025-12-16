Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дзепка — о двух победах на ЮГПР-2025: выступлениями не до конца довольна, процентов на 50

Дзепка — о двух победах на ЮГПР-2025: выступлениями не до конца довольна, процентов на 50
Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка высказалась о двух победах на юниорском Гран-при России.

— Вы выиграли два этапа Гран-при России из двух. Что скажете о том, как для вас сложилась серия? Довольны своими выступлениями?
— В этом году — максимальная удача. Выступлениями не до конца довольна, процентов на 50, наверное. Они показали, над чем нужно больше работать. Над чем именно? Над вращениями, прыжками, хореографией в какие-то моменты.

— Вы также заняли лидирующую позицию в рейтинге. Добавляет ли это ответственности?
— Нет. Только последний стартовый номер у меня был на Кубке Первого канала. Вот и всё.

— Что думаете о том, как для вас складывается сезон?
— Ну, мне сложно оценивать. Опять-таки, потому что он ещё не закончился, я думаю, что правильнее и корректнее было бы подводить итоги уже после окончания главных стартов, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android