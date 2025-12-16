Дзепка — о двух победах на ЮГПР-2025: выступлениями не до конца довольна, процентов на 50

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка высказалась о двух победах на юниорском Гран-при России.

— Вы выиграли два этапа Гран-при России из двух. Что скажете о том, как для вас сложилась серия? Довольны своими выступлениями?

— В этом году — максимальная удача. Выступлениями не до конца довольна, процентов на 50, наверное. Они показали, над чем нужно больше работать. Над чем именно? Над вращениями, прыжками, хореографией в какие-то моменты.

— Вы также заняли лидирующую позицию в рейтинге. Добавляет ли это ответственности?

— Нет. Только последний стартовый номер у меня был на Кубке Первого канала. Вот и всё.

— Что думаете о том, как для вас складывается сезон?

— Ну, мне сложно оценивать. Опять-таки, потому что он ещё не закончился, я думаю, что правильнее и корректнее было бы подводить итоги уже после окончания главных стартов, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.